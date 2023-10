Bal folk animé par le Bout du Banc 3, Rue des Fleurs, Dijon (21) Bal folk animé par le Bout du Banc 3, Rue des Fleurs, Dijon (21), 14 octobre 2023, . Bal folk animé par le Bout du Banc Samedi 14 octobre, 20h00 3, Rue des Fleurs, Dijon (21) gratuit Bal folk de 20h à 23h (apéro partagé de 19h à 20h). Dans le cadre des 120 ans du Cercle Laïque Dijonnais : On danse en rond, en ligne, en carré. Musique folklore régional et international – tout niveau.Apéro partagé de 19h00 à 20h00 avec ce que chacun apportera. Pour réserver votre place, contactez le Cercle Laïque au 03 80 30 67 24 / 09 51 57 85 60 ou par mail à l’adresse bienvenue@cerclelaique.org source : événement Bal folk animé par le Bout du Banc publié sur AgendaTrad 3, Rue des Fleurs, Dijon (21) 3, Rue des Fleurs, 21000 Dijon, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45680 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

