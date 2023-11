LA VILLAGE DU RÉEMPLOI ET DE LA RÉUTILISATION 3 rue des Fermes Grosbliederstroff, 24 novembre 2023, Grosbliederstroff.

Grosbliederstroff,Moselle

Dans le cadre du Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés, l’Agglo souhaite mettre en avant la pratique de la réutilisation et du réemploi le temps d’une journée.

C’est ainsi qu’ aura lieu le premier « Village du réemploi et de la réutilisation ».

De nombreux stands présenteront ces pratiques et, en point d’orgue de la journée, Jérémie PICHON, auteur de l’’ouvrage « Famille zéro déchet », tiendra une conférence à 20h, suivie d’une séance de dédicace.. Tout public

Vendredi 2023-11-24 10:00:00 fin : 2023-11-24 18:00:00. 0 EUR.

3 rue des Fermes

Grosbliederstroff 57520 Moselle Grand Est



As part of the Local Plan for the Prevention of Household and Assimilated Waste, the Agglo wishes to highlight the practice of reuse and re-employment for one day.

The first « Village du réemploi et de la réutilisation » will take place.

Numerous stands will present these practices, and the highlight of the day will be a talk by Jérémie PICHON, author of the book « Famille zéro déchet », at 8pm, followed by a signing session.

En el marco del Plan Local de Prevención de Residuos Domésticos y Asimilados, la Agglo desea promover por un día la práctica de la reutilización y el reempleo.

Por ello se celebrará la primera « Village du réemploi et de la réutilisation » (Aldea de la reutilización y el reaprovechamiento).

Habrá varios stands que mostrarán estas prácticas, y el plato fuerte de la jornada será una charla de Jérémie PICHON, autor del libro « Famille zéro déchet », a las 20.00 horas, seguida de una sesión de firma de libros.

Im Rahmen des lokalen Plans zur Vermeidung von Hausmüll und gleichgestellten Abfällen möchte die Agglo einen Tag lang die Praxis der Wiederverwendung und des Wiedereinsatzes in den Vordergrund stellen.

So findet das erste « Dorf der Wiederverwendung und des Wiedereinsatzes » statt.

Als Höhepunkt des Tages wird Jérémie PICHON, Autor des Buches « Famille zéro déchet », um 20 Uhr einen Vortrag halten und anschließend eine Signierstunde geben.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES