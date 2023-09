CONCERT D’AUTOMNE 3 rue des Fermes Grosbliederstroff, 8 octobre 2023, Grosbliederstroff.

Grosbliederstroff,Moselle

La Musique Municipale de Grosbliederstroff, sous la direction de Serge Drommer, tiendra son traditionnel concert d’automne et aura l’honneur d’accueillir l’Harmonie de Saint-Avold, sous la direction de Lionel Poulin, qui jouera la première partie du concert.

Venez vivre une expérience inoubliable mêlant les bandes originales de films cultes, les chefs d’oeuvres classiques de la musique orchestrale et des créations inédites.. Tout public

Dimanche 2023-10-08 16:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. 0 EUR.

3 rue des Fermes

Grosbliederstroff 57520 Moselle Grand Est



The Musique Municipale de Grosbliederstroff, under the direction of Serge Drommer, will be holding its traditional autumn concert, and will be honored to welcome the Harmonie de Saint-Avold, under the direction of Lionel Poulin, who will play the first part of the concert.

Come and enjoy an unforgettable experience combining cult film soundtracks, classic orchestral masterpieces and new creations.

La Musique Municipale de Grosbliederstroff, dirigida por Serge Drommer, celebrará su tradicional concierto de otoño y tendrá el honor de recibir a la Harmonie de Saint-Avold, dirigida por Lionel Poulin, que interpretará la primera parte del concierto.

Venga a disfrutar de una experiencia inolvidable que combina bandas sonoras de películas de culto, obras maestras clásicas de la música orquestal y nuevas creaciones.

Die Musique Municipale de Grosbliederstroff unter der Leitung von Serge Drommer wird ihr traditionelles Herbstkonzert abhalten und hat die Ehre, die Harmonie de Saint-Avold unter der Leitung von Lionel Poulin zu begrüßen, die den ersten Teil des Konzerts spielen wird.

Freuen Sie sich auf ein unvergessliches Erlebnis, das kultige Filmsoundtracks, klassische Meisterwerke der Orchestermusik und brandneue Kreationen miteinander verbindet.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES