Lux#5 3 rue des Epinaux Aix-en-Provence, 2 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Lux#5 , exposition rétrospective des expositions de l’année 2023 .. et découverte de « la Folie » de Parallax avec la complicité de EGM Galerie.

2023-12-02 10:30:00 fin : 2023-12-30 18:30:00. .

3 rue des Epinaux Galerie Parallax

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lux#5 , a retrospective of exhibitions from 2023 … and the discovery of Parallax’s « La Folie » in collaboration with EGM Galerie

Lux#5 , una retrospectiva de exposiciones a partir de 2023 … y « La Folie » de Parallax con el apoyo de EGM Galerie

Lux#5 , retrospektive Ausstellung der Ausstellungen des Jahres 2023 … und Entdeckung von « La Folie » von Parallax mit Unterstützung von EGM Galerie

