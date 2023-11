GRANDE VENTE DE FIN D’ANNÉE 3 rue des émaux Longwy, 25 novembre 2023, Longwy.

Longwy,Meurthe-et-Moselle

Traditionnelle vente de fin d’année.

Ce sera l’occasion de vous faire plaisir et de préparer vos cadeaux de fin d’année à des conditions très intéressantes : jusqu’à 30% sur les émaux en boutique (hors nouveautés) et jusqu’à 60% sur les articles en second choix et fin de série présentés dans la salle des fours.

Samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h uniquement sur rendez-vous au 03 82 24 30 94 ou par mail contact@emauxdelongwy.com.

Dimanche de 10h à 17h : accès libre, sans rendez-vous.

Une tombola sera organisée et vous permettra de tenter votre chance pour gagner une pièce en émaux.. Tout public

Dimanche 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. 0 EUR.

3 rue des émaux Manufacture des Emaux de Longwy 1798

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Traditional end-of-year sale.

This is your chance to treat yourself and prepare your end-of-year gifts at very attractive conditions: up to 30% off enamels in the boutique (excluding new items) and up to 60% off second choice and discontinued items in the kiln room.

Saturday 8am to 12:30pm and 1:30pm to 6pm by appointment only: 03 82 24 30 94 or e-mail contact@emauxdelongwy.com.

Sunday from 10am to 5pm: free access, no appointment necessary.

A tombola will be organized for you to try your luck at winning an enamel piece.

Las tradicionales rebajas de fin de año.

Esta es su oportunidad para darse un capricho y preparar sus regalos de fin de año con unas condiciones muy atractivas: hasta un 30% de descuento en esmaltes en la boutique (excluidas las novedades) y hasta un 60% en artículos de segunda selección y de fin de serie expuestos en la sala del horno.

Sábado, de 8.00 a 12.30 h. y de 13.30 a 18.00 h., sólo con cita previa, llamando al 03 82 24 30 94 o enviando un correo electrónico a contact@emauxdelongwy.com.

Domingo de 10.00 a 17.00: acceso libre, sin cita previa.

Habrá una tómbola en la que podrá probar suerte y ganar una pieza de esmalte.

Traditioneller Verkauf zum Jahresende.

Dies ist Ihre Gelegenheit, sich selbst eine Freude zu machen und Ihre Weihnachtsgeschenke zu sehr attraktiven Konditionen vorzubereiten: bis zu 30% auf Glasuren im Geschäft (außer Neuheiten) und bis zu 60% auf Artikel zweiter Wahl und Auslaufmodelle, die im Ofenraum präsentiert werden.

Samstags von 8.00 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18.00 Uhr nur nach Vereinbarung unter 03 82 24 30 94 oder per E-Mail contact@emauxdelongwy.com.

Sonntag von 10 bis 17 Uhr: freier Zugang, ohne Terminvereinbarung.

Es wird eine Tombola veranstaltet, bei der Sie Ihr Glück versuchen können, ein Stück Emaille zu gewinnen.

