Ciné-débat « l’agriculture face au défi climatique » 3 Rue des Écoles Saint-Jean-en-Royans, 20 novembre 2023, Saint-Jean-en-Royans.

Saint-Jean-en-Royans,Drôme

Ciné-débat composé de la diffusion du film « La Théorie du Boxeur, l’agriculture face au défi climatique » réalisé par Nathanaël Coste et d’un temps d’échange entre le public et des agriculteurs et agricultrices..

2023-11-20 20:30:00 fin : 2023-11-20 23:00:00. .

3 Rue des Écoles Salle « La Parenthèse »

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Film-debate with screening of the film « La Théorie du Boxeur, l’agriculture face au défi climatique » directed by Nathanaël Coste, followed by a discussion between the public and farmers.

Cine-debate que incluye la proyección de la película « La Théorie du Boxeur, l’agriculture face au défi climatique » dirigida por Nathanaël Coste y un debate entre el público y los agricultores.

Filmdebatte bestehend aus der Ausstrahlung des Films « La Théorie du Boxeur, l’agriculture face au défi climatique » von Nathanaël Coste und einer Zeit für den Austausch zwischen dem Publikum und Landwirten und Landwirtinnen.

