Démonstration de tissage 3 Rue des Écoles Saint-Agathon, 13 janvier 2024, Saint-Agathon.

Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 14:30:00

fin : 2024-01-13 17:00:00

Solenn Le Gallou, dont l’atelier est situé près de Rennes (www.ateliertakana.com), s’installera à la bibliothèque avec ses métiers, ses bobines, ses fuseaux, et tout le reste, pour nous montrer son travail. Elle nous présentera l’art du tissage, et fera la démonstration de quatre techniques, dont trois peuvent être pratiquées à domicile ! Ce sera donc une démonstration où on pourra toucher, essayer, et même acheter.

3 Rue des Écoles Bibliothèque

Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne



