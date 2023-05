Zaï Zaï Zaï Zaï 3 Rue des Écoles, 3 juin 2023, Dolus-le-Sec.

Dolus-le-Sec,Indre-et-Loire

La bande dessinée à grand succès de Fabcaro adaptée au théâtre de rue. Une farce tragique qui fait rire ! Collectif Il n’est jamais trop d’art (49). 2 séances: 18h et 20h30..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 18:45:00. 14 EUR.

3 Rue des Écoles

Dolus-le-Sec 37310 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Fabcaro’s best-selling comic strip adapted for street theater. A tragic farce that makes you laugh! Collective Il n’est jamais trop d?art (49). 2 sessions: 6pm and 8:30pm.

El cómic superventas de Fabcaro adaptado al teatro de calle. Una farsa trágica que hace reír Colectivo Il n’est jamais trop d’art (49). 2 sesiones: 18:00 y 20:30 h.

Fabcaros äußerst erfolgreiches Comicbuch, das für das Straßentheater adaptiert wurde. Eine tragische Farce, die zum Lachen bringt! Kollektiv Il n’est jamais trop d’art (49). 2 Vorstellungen: 18 Uhr und 20.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire