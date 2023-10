Atelier cosmétiques 3, rue des Ecoles Châteauneuf-sur-Isère, 7 octobre 2023, Châteauneuf-sur-Isère.

Châteauneuf-sur-Isère,Drôme

Atelier cosmétiques le Samedi 7 Octobre de 9h30 à 11h30 à la MJC de Châteauneuf sur Isère. Au cours de cet atelier vous fabriquerez :



– Une crème visage/corps ou une crème mains/pieds (à préciser lors de l’inscription)

– Un baume à lèvres.

2023-10-07 09:30:00 fin : 2023-10-07 11:30:00. EUR.

3, rue des Ecoles M.J.C.

Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Cosmetics workshop on Saturday October 7 from 9:30am to 11:30am at the MJC in Châteauneuf sur Isère. During this workshop you will make :



– A face/body cream or a hand/feet cream (to be specified when registering)

– A lip balm

Taller de cosmética el sábado 7 de octubre de 9.30 a 11.30 h en el MJC de Châteauneuf sur Isère. Durante este taller se elaborarán :



– Una crema para la cara/el cuerpo o una crema para las manos/los pies (a precisar en el momento de la inscripción)

– Un bálsamo labial

Kosmetik-Workshop am Samstag, den 7. Oktober von 9:30 bis 11:30 Uhr im MJC von Châteauneuf sur Isère. Im Laufe dieses Workshops werden Sie Folgendes herstellen:



– Eine Gesichts-/Körpercreme oder eine Hand-/Fußcreme (bitte bei der Anmeldung angeben)

– Einen Lippenbalsam

