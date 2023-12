Réveillon de la Saint-Sylvestre 3 rue des Écoles Brie-sous-Mortagne Catégories d’Évènement: Brie-sous-Mortagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:30:00

fin : 2023-12-31 Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par Brie Animation – La Rose des vents, à la Salle des Fêtes.

Dîner et soirée animée par Michel Beaulieu..

3 rue des Écoles Salle des Fêtes

Brie-sous-Mortagne 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

