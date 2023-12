Ulysse sur son 31 ! 3 rue des Clercs Romans-sur-Isère, 17 février 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-02-17 15:00:00

fin : 2023-02-17 17:00:00

Guidés par un archiviste, vous visiterez l’exposition et les espaces de conservation des Archives, logées dans l’ancienne maison d’Ulysse Chevalier. Vous saurez tout sur le chanoine Ulysse Chevalier et sa demeure !.

3 rue des Clercs Archives & Patrimoine – Site de Romans

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



