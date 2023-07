OPEN CAVES – DOMAINE LES CASSAGNES 3 rue des caves Gardie, 16 août 2023, Gardie.

Gardie,Aude

Le Domaine des Cassagnes vous accueille durant les Open Caves, le mercredi 26 Juillet et le mercredi 16 Août.

Au programme :

– De 17h à 19h : Balade commentée dans le vignoble à la découverte des pratiques culturales BIO (circuit différent à chaque soirée)

– De 19h à 23h : Soirée festive et conviviale au domaine, bar à vin et bulles, jus de raisin, restauration sur place / foodtrucks.

Concert : « Duo Evidence » Pop Rock.

Déplacé à la salle des fêtes, si mauvais temps..

2023-08-16 17:00:00 fin : 2023-08-16 23:00:00. EUR.

3 rue des caves

Gardie 11250 Aude Occitanie



Domaine des Cassagnes welcomes you during Open Caves, on Wednesday July 26 and Wednesday August 16.

Program:

– 5pm to 7pm: Guided tour of the vineyard to discover organic farming practices (different itinerary each evening)

– 7pm to 11pm: Festive, convivial evening at the estate, with wine and bubbles bar, grape juice, on-site catering / foodtrucks.

Concert: « Duo Evidence » Pop Rock.

Moved to the village hall in case of bad weather.

El Domaine des Cassagnes le da la bienvenida durante las Grutas Abiertas el miércoles 26 de julio y el miércoles 16 de agosto.

En el programa

– De 17:00 a 19:00: Visita guiada por el viñedo para descubrir las prácticas de cultivo biológico (recorrido diferente cada tarde)

– De 19:00 a 23:00: velada festiva en la finca, con bar de vinos y burbujas, zumo de uva, catering in situ / foodtrucks.

Concierto: « Duo Evidence » Pop Rock.

Traslado a la sala de fiestas en caso de mal tiempo.

Die Domaine des Cassagnes empfängt Sie während der Open Caves am Mittwoch, den 26. Juli und Mittwoch, den 16. August.

Auf dem Programm stehen:

– Von 17 bis 19 Uhr: Kommentierter Spaziergang durch den Weinberg zur Entdeckung der BIO-Anbaumethoden (an jedem Abend eine andere Strecke)

– Von 19 bis 23 Uhr: Festlicher und geselliger Abend auf dem Weingut, Wein- und Blasenbar, Traubensaft, Essen vor Ort / Foodtrucks.

Konzert: « Duo Evidence » Pop Rock.

Bei schlechtem Wetter in den Festsaal verlegt.

