L’été à la médiathèque 3 Rue des Arpèges Latresne, 1 juillet 2023, Latresne.

Latresne,Gironde

C’est parti ! L’été commence à la médiathèque.

Ouvert en juillet et en août, la médiathèque vous a concocté : des pochettes-surprises, une sélection de livres, CD, DVD avec des thématiques.

Des jeux géants et une expo interactive sur un thriller médiéval dont vous êtes le héros. Venez mener l’enquête au cœur du Moyen-Age !.

2023-07-01 fin : 2023-08-31 . EUR.

3 Rue des Arpèges

Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It’s on! Summer begins at the media library.

Open in July and August, the mediatheque has put together a selection of books, CDs and DVDs with different themes.

Giant games and an interactive exhibition on a medieval thriller in which you are the hero. Come and investigate in the heart of the Middle Ages!

¡Nos vamos! Empieza el verano en la biblioteca multimedia.

Abierta en julio y agosto, la biblioteca multimedia ha reunido una selección de libros, CD y DVD con diferentes temas.

Juegos gigantes y una exposición interactiva sobre un thriller medieval en el que tú eres el héroe. ¡Ven a investigar en plena Edad Media!

Jetzt geht’s los! Der Sommer beginnt in der Mediathek.

Die Mediathek ist im Juli und August geöffnet und hat für Sie Folgendes zusammengestellt: Überraschungstüten, eine Auswahl an Büchern, CDs und DVDs mit thematischen Schwerpunkten.

Riesige Spiele und eine interaktive Ausstellung über einen mittelalterlichen Thriller, in dem Sie der Held sind. Ermitteln Sie im Mittelalter!

Mise à jour le 2023-07-17 par OT de l’Entre-deux-Mers