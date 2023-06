Spectacle de marionnettes petite enfance 3 Rue des Arpèges Latresne, 14 juin 2023, Latresne.

Latresne,Gironde

Venez assister au spectacle de marionnette « T’es qui toi, dis ? » conçu à partir de la technique dite du théâtre noir.

Une mise en scène de Frédéric Feliciano et l’association artistique du FRIIIX club..

3 Rue des Arpèges

Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and see the puppet show « T’es qui toi, dis? » based on the black theater technique.

Directed by Frédéric Feliciano and the FRIIIX club artistic association.

Venga a ver el espectáculo de marionetas « T’es qui toi, dis? », basado en la técnica del teatro negro.

Dirigido por Frédéric Feliciano y la asociación artística FRIIIX club.

Besuchen Sie das Puppentheaterstück « T’es qui toi, dis? », das auf der Grundlage der Technik des sogenannten Schwarzen Theaters konzipiert wurde.

Eine Inszenierung von Frédéric Feliciano und der Künstlervereinigung FRIIIX club.

