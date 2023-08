FESTIVAL ‘Ô LES BAINS!’ 3 Rue des Anciens Moulins 88240 Bains-les-Bains La Vôge-les-Bains, 8 septembre 2023, La Vôge-les-Bains.

La Vôge-les-Bains,Vosges

La commune de La Vôge-les-Bains et de nombreux acteurs locaux vous donnent rendez-vous du vendredi 8 au dimanche 10 septembre 2023 pour la troisième édition du « Festival Ô les Bains ! ». Ce festival, adapté à tous les publics, propose une multitude d’activités, animations, concerts et spectacles, répartis sur presque 10 sites différents et mettant en valeur le territoire et ses spécificités locales telles que l’eau, la forêt et la ruralité.

Cet événement festif, culturel, intergénérationnel, multisite, associatif et participatif permet, à travers ses nombreux partenariats, de rendre accessibles des animations culturelles et divertissantes à tous les habitants d’un bassin de vie rural, mais également d’attirer l’attention des personnes extérieures (touristes, curistes) souhaitant découvrir le territoire.

Au programme, 3 jours d’animations diversifiées : concerts, manèges, spectacles, ciné plein air, Micro-Folie itinérante, ateliers créatifs, médiathèque de plein air et exposition, visites, Village des associations/producteurs/artisans locaux, bains de forêt, buvettes et restauration, … organisées par la commune, les acteurs associatifs et économiques locaux, le service Culture de la Communauté d’Agglomération d’Epinal, La Souris Verte, Epinal Tourisme, La Chaîne Thermale du Soleil, L’eaudici, …

PROGRAMME :

> Vendredi 8 septembre :

• Féculerie du Moulin Gentrey (Harsault) :

14h30 & 16h45 : Visites de la Féculerie du Moulin Gentrey

17h15 : Activités sportives (tournoi de badminton et course en sacs à patates)

19h : Ouverture de la buvette et de la petite restauration sur place – Par l’Union Économique Eau Coeur de La Vôge-les-Bains

Concerts gratuits :

– 20h : SLS (Seluj – Léon – Shoka ; rap / hip-hop)

– 21h15 : Bombtracks (« Rage Against The Machine » – Cover Band)

– 23h : WantyFaya (dub)

• La Forge de Thunimont (Harsault) :

21h30 : Ciné plein-air – Projection du film « Lynx » de Laurent GESLIN par le CinéVôge

• Bains-les-Bains :

14h30 : Visite de l’établissement thermal de Bains-les-Bains

18h : Bain de Forêt – Sortie sylvothérapie (Rand’Astro)

> Samedi 9 septembre :

• Bains-les-Bains :

10h : Atelier « Zero déchet » du SICOTRAL

10h : Atelier « Sculpture sur pierres » – Christophe JEANBLANC

10h30 : Atelier « Fresque du Climat »

10h30 : Spectacle « Après la Pluie » de TOC TOC Compagnie

12h : Ouverture de la restauration et de la buvette par les associations Carnavalcade et Wanty Faya

13h : Village des associations, producteurs et artisans locaux

14h : Animations foraines – Place de la Fête

14h : Atelier « Les Poissons !» par L’Eaudici- Odcvl

14h : Atelier « Fresque du Climat »

14h : Médiathèque de plein air et atelier créatif

14h : Micro-Folie Itinérante & FabLab – Communauté d’Agglomération D’Épinal

14h30 : Visite de l’établissement thermal

16h : Spectacle de Ludovic FÜSCHTELKEIT – Cie ASTROTAPIR

17h30 : Inauguration du Festival « Ô les Bains ! »

18h : Bain de Forêt – Sortie sylvothérapie (Rand’Astro)

Concerts gratuits :

– 18h : La Balnéenne – Harmonie du Val de Vôge (orchestre)

– 19h : La Friche & le Chauve (variété / rock)

– 20h45 : POPCORN Music (funk / rock)

– 23h : BAMBOU (rock)

– 00h15 : Wanty Faya (dub)

• Hautmougey (Pont du Coney) :

12h – 15h : Croisière-Repas sur le canal des Vosges par l’Office de tourisme de La Vôge-les-Bains

(Tarif : À partir de 49€)

15h, 16h et 17h : Initiation Kayak et Paddle par l’Office de Tourisme de La Vôge-les-Bains et le GESN Canoë Kayak (Tarif : 10€/personne/heure – sur inscription obligatoire)

> Dimanche 10 septembre :

• Bains-les-Bains :

9h à 11h et 14h à 16h : Bain de Forêt Sortie – sylvothérapie (Rand’Astro)

10h : Animations foraines sur la Place de la Fête

11h : Balade patrimoniale : « Bains-les-Bains : Une histoire d’eau »

12h : Ouverture de la restauration et de la buvette par les associations CarnavalCade et Wanty Faya

14h : Médiathèque plein air (Médiathèque de Bains-les-Bains)

14h : Micro-Folie Itinérante & FabLab – Communauté d’Agglomération D’Épinal

14h45 : Demo de Danse Country par la MJC de La Vôge-les-Bains

16h : Spectacle de marionnette « POUCET » – Compagnie HELIOTROPE

Concerts gratuits :

– 15h : La Balnéenne – Harmonie du Val de Vôge (orchestre)

– 17h : Green River Song (country / rock / blues)

– 19h : Dilo Swing (jazz manouche / chanson française)

• Hautmougey (Pont du Coney) :

15h, 16h et 17h : Initiation Kayak et Paddle par l’Office de Tourisme de La Vôge-les-Bains et le GESN Canoë Kayak (Tarif : 10€/personne/heure – sur inscription obligatoire)

• Féculerie du Moulin Gentrey (Harsault) :

– 15h : Visite de la Féculerie du Moulin Gentrey

> INFORMATIONS PRATIQUES :

LA VÔGE-LES-BAINS :

– Bains-les-Bains : Place de la Fête, Ciné Vôge/Salle des Fêtes Marie-Benoist, Office de tourisme, thermes, médiathèque, Centre d’Animations et de Loisirs

– Harsault : Féculerie/Les Kémottes (Moulin Gentrey) – 1200, le Moulin Gentrey

& Site de l’ancienne école de la Forge de Thunimont (Quartier Beausoleil)

– Hautmougey : Halte fluviale – Le Pont du Coney

Animations majoritairement gratuites (sauf manèges, kayak et paddle, repas croisière et buvettes et restaurations : pensez à prendre de l’espèce!). Tout public

Vendredi 2023-09-08 14:00:00 fin : 2023-09-10 20:00:00. 0 EUR.

3 Rue des Anciens Moulins 88240 Bains-les-Bains

La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est



The commune of La Vôge-les-Bains and a host of local players look forward to seeing you from Friday 8 to Sunday 10 September 2023 for the third edition of the « Festival Ô les Bains! ». This festival, suitable for all publics, offers a multitude of activities, animations, concerts and shows, spread over almost 10 different sites and highlighting the territory and its local specificities such as water, forest and rurality.

This festive, cultural, intergenerational, multisite, associative and participatory event, through its many partnerships, makes cultural and entertaining events accessible to all the inhabitants of a rural catchment area, but also attracts the attention of outsiders (tourists, curists) wishing to discover the region.

On the program: 3 days of diversified activities: concerts, rides, shows, open-air cinema, travelling Micro-Folie, creative workshops, open-air media library and exhibition, tours, Village of local associations/producers/craftsmen, forest baths, refreshment stands and restaurants, etc. organized by the commune, local associations and economic players, the Culture Department of the Communauté d?Agglomération d?Epinal, La Souris Verte, Epinal Tourisme, La Chaîne Thermale du Soleil, L?eaudici, etc

PROGRAM :

> Friday, September 8 :

? Féculerie du Moulin Gentrey (Harsault) :

2:30pm & 4:45pm: Tours of the Moulin Gentrey starch mill

5:15pm: Sports activities (badminton tournament and potato sack race)

7pm: Opening of the refreshment stand and snack bar ? By the Union Économique Eau Coeur de La Vôge-les-Bains

Free concerts :

– 8pm: SLS (Seluj – Léon ? Shoka ; rap / hip-hop)

– 9:15pm: Bombtracks (« Rage Against The Machine » – Cover Band)

– 11pm: WantyFaya (dub)

? La Forge de Thunimont (Harsault) :

9:30pm: Open-air cinema ? Screening of Laurent GESLIN’s film « Lynx » by CinéVôge

? Bains-les-Bains :

2:30 pm: Visit to the Bains-les-Bains thermal baths

6pm: Forest bath – Sylvotherapy outing (Rand?Astro)

> Saturday September 9 :

? Bains-les-Bains :

10am: SICOTRAL « Zero waste » workshop

10am: « Stone Sculpture » workshop – Christophe JEANBLANC

10:30am: « Climate Fresco » workshop

10:30 am: « Après la Pluie » show by TOC TOC Compagnie

12pm: Carnavalcade and Wanty Faya associations open food and refreshment stands

1pm: Village of associations, local producers and craftsmen

2pm: Fairground entertainment – Place de la Fête

2pm: « Fish! » workshop by L?Eaudici- Odcvl

2pm: « Climate Fresco » workshop

2pm: Open-air media library and creative workshop

2pm: Itinerant Micro-Folie & FabLab ? Communauté d?Agglomération D?Épinal

2:30pm: Visit to the spa

4pm: Show by Ludovic FÜSCHTELKEIT ? Cie ASTROTAPIR

5:30pm: Inauguration of the « Ô les Bains!

6pm: Forest bath – Sylvotherapy outing (Rand?Astro)

Free concerts :

– 18h: La Balnéenne ? Harmonie du Val de Vôge (orchestra)

– 7pm: La Friche & le Chauve (variety / rock)

– 8:45pm: POPCORN Music (funk / rock)

– 11pm: BAMBOU (rock)

– 00.15am: Wanty Faya (dub)

? Hautmougey (Pont du Coney) :

12pm ? 3pm: Lunch cruise on the Canal des Vosges organized by the Office de tourisme de La Vôge-les-Bains

(Price : From 49?)

3pm, 4pm and 5pm: Kayak and Paddle initiation by the Office de Tourisme de La Vôge-les-Bains and GESN Canoë Kayak (Price: 10?/person/hour ? registration required)

> Sunday, September 10 :

? Bains-les-Bains :

9am to 11am and 2pm to 4pm: Bain de Forêt Outing – sylvotherapy (Rand?Astro)

10am: Fairground entertainment on the Place de la Fête

11 a.m.: Heritage walk: « Bains-les-Bains: A history of water »

12pm: CarnavalCade and Wanty Faya open food and refreshment stands

2pm: Open-air multimedia library (Médiathèque de Bains-les-Bains)

2pm: Itinerant Micro-Folie & FabLab – Communauté d?Agglomération D?Épinal

2:45pm: Country dance demo by MJC de La Vôge-les-Bains

4pm: Puppet show « POUCET » – Compagnie HELIOTROPE

Free concerts:

– 3pm: La Balnéenne ? Harmonie du Val de Vôge (orchestra)

– 5pm: Green River Song (country / rock / blues)

– 7pm: Dilo Swing (gypsy jazz / French chanson)

? Hautmougey (Pont du Coney):

3pm, 4pm and 5pm: Kayak and Paddle initiation by the Office de Tourisme de La Vôge-les-Bains and GESN Canoë Kayak (Price: 10?/person/hour ? registration required)

? Féculerie du Moulin Gentrey (Harsault) :

– 3pm: Visit to the Moulin Gentrey starch mill

> PRACTICAL INFORMATION :

LA VÔGE-LES-BAINS :

– Bains-les-Bains: Place de la Fête, Ciné Vôge/Salle des Fêtes Marie-Benoist, Office de tourisme, thermes, médiathèque, Centre d’Animations et de Loisirs

– Harsault: Féculerie/Les Kémottes (Moulin Gentrey) ? 1200, le Moulin Gentrey

& Site of the former Forge de Thunimont school (Quartier Beausoleil)

– Hautmougey: River stop ? Coney Bridge

Mainly free entertainment (except amusement rides, kayaking and paddle-boarding, meal cruises and refreshment stands: remember to bring your own cash!)

Del viernes 8 al domingo 10 de septiembre de 2023, el municipio de La Vôge-les-Bains y numerosos actores locales organizan la tercera edición del Festival Ô les Bains. El festival, concebido para todas las edades, propone una serie de actividades, eventos, conciertos y espectáculos en una decena de lugares diferentes, para dar a conocer la región y sus particularidades, como el agua, los bosques y las zonas rurales.

Este acontecimiento festivo, cultural, intergeneracional, multisitio, asociativo y participativo, a través de sus numerosas asociaciones, pone las manifestaciones culturales y lúdicas al alcance de todos los habitantes de una cuenca rural, pero también atrae la atención de los forasteros (turistas, paseantes) deseosos de descubrir la región.

En el programa: 3 días de actividades muy variadas: conciertos, atracciones, espectáculos, cine al aire libre, Micro-Folie itinerante, talleres creativos, mediateca y exposición al aire libre, visitas guiadas, Village de asociaciones/productores/artesanos locales, baños de bosque, puestos de refrescos y restaurantes, etc. organizados por el municipio, las asociaciones y empresas locales, el Departamento de Cultura de la Communauté d’Agglomération d’Epinal, La Souris Verte, Epinal Tourisme, La Chaîne Thermale du Soleil, L’eaudici, etc

PROGRAMA :

> Viernes 8 de septiembre :

? Féculerie du Moulin Gentrey (Harsault) :

14.30 h y 16.45 h: Visita a la fábrica de fécula del Moulin Gentrey

17.15 h: Actividades deportivas (torneo de bádminton y carrera de sacos de patatas)

19.00 h: Apertura del chiringuito y de la cafetería ? A cargo de la Union Économique Eau Coeur de La Vôge-les-Bains

Conciertos gratuitos :

– 20.00 h: SLS (Seluj – Léon – Shoka; rap / hip-hop)

– 21.15 h: Bombtracks (« Rage Against The Machine » – Cover Band)

– 23.00 h: WantyFaya (dub)

? La Forge de Thunimont (Harsault) :

21.30 h: Cine al aire libre ? Proyección de la película « Lynx » de Laurent GESLIN por CinéVôge

? Bains-les-Bains :

14.30 h: Visita a las termas de Bains-les-Bains

18.00 h: Baño en el bosque – Salida de silvoterapia (Rand?Astro)

> Sábado 9 de septiembre :

? Bains-les-Bains :

10h: Taller SICOTRAL « Residuos cero

10h: Taller « Escultura en piedra » – Christophe JEANBLANC

10h30: Taller « Fresco climático

10.30 h: Espectáculo « Après la Pluie » de TOC TOC Compagnie

12h: Carnavalcade y Wanty Faya abren sus puestos de comida y bebida

13.00 h: Pueblo de asociaciones, productores locales y artesanos

14.00 h: Animación de feria – Place de la Fête

14.00 h: Taller « Pescado » de L’Eaudici- Odcvl

14.00 h: Taller « Clima Fresco

14.00 h: Mediateca al aire libre y taller creativo

14.00 h: Microfolie itinerante y FabLab ? Comunidad urbana de Épinal

14.30 h: Visita a las termas

16.00 h: Espectáculo de Ludovic FÜSCHTELKEIT ? Empresa ASTROTAPIR

¡17.30 h: Inauguración de la exposición « Ô les Bains!

18.00 h: Baño en el bosque – Salida de silvoterapia (Rand?Astro)

Conciertos gratuitos :

– 18.00 h: La Balnéenne ? Harmonie du Val de Vôge (orquesta)

– 19.00 h: La Friche & le Chauve (variedades / rock)

– 20.45 h: POPCORN Music (funk/rock)

– 23.00 h: BAMBOU (rock)

– 12.15 h: Wanty Faya (dub)

? Hautmougey (Puente del Coney) :

12h ? 15h: Almuerzo crucero por el Canal des Vosges organizado por la Oficina de Turismo de La Vôge-les-Bains

(Precio: a partir de 49?)

15:00, 16:00 y 17:00: Iniciación al kayak y al remo por la Oficina de Turismo de La Vôge-les-Bains y GESN Canoe Kayak (Precio: 10?/persona/hora ? inscripción obligatoria)

> Domingo 10 de septiembre:

? Bains-les-Bains :

de 9:00 a 11:00 y de 14:00 a 16:00: Paseo por el Bain de Forêt – silvoterapia (Rand?Astro)

10 h: Animación de feria en la Place de la Fête

11.00 h: Paseo por el patrimonio: « Bains-les-Bains: una historia de agua »

12.00 h: CarnavalCade y Wanty Faya abren sus puestos de comida y bebida

14.00 h: Mediateca al aire libre (Mediateca de Bains-les-Bains)

14.00 h: Micro-Folie Itinérante & FabLab – Communauté d’Agglomération D’Épinal

14.45 h: Demostración de baile country a cargo del MJC de La Vôge-les-Bains

16.00 h: Espectáculo de marionetas « POUCET » – Compañía HELIOTROPE

Conciertos gratuitos :

– 15.00 h: La Balnéenne ? Harmonie du Val de Vôge (orquesta)

– 17h: Green River Song (country / rock / blues)

– 19.00 h: Dilo Swing (gypsy jazz / chanson francesa)

? Hautmougey (Puente del Coney) :

15:00, 16:00 y 17:00: Iniciación al kayak y al remo por la Oficina de Turismo de La Vôge-les-Bains y GESN Canoe Kayak (Precio: 10?/persona/hora ? inscripción obligatoria)

? Féculerie du Moulin Gentrey (Harsault) :

– 15h: Visita a la fábrica de almidón del Moulin Gentrey

> INFORMACIÓN PRÁCTICA :

LA VÔGE-LES-BAINS :

– Bains-les-Bains: Place de la Fête, Ciné Vôge/Salle des Fêtes Marie-Benoist, Oficina de Turismo, termas, mediateca, Centro de Ocio

– Harsault: Féculerie/Les Kémottes (Moulin Gentrey) ? 1200, le Moulin Gentrey

& Emplazamiento de la antigua escuela Forge de Thunimont (Quartier Beausoleil)

– Hautmougey: Parada fluvial ? El puente Coney

La mayor parte de las animaciones son gratuitas (excepto los tiovivos, los paseos en kayak y paddle, los cruceros con comida y los puestos de refrescos: ¡no olvide llevar dinero en efectivo!)

Die Gemeinde La Vôge-les-Bains und zahlreiche lokale Akteure laden Sie von Freitag, den 8. bis Sonntag, den 10. September 2023 zur dritten Ausgabe des « Festival Ô les Bains! » ein. Dieses Festival, das für alle Altersgruppen geeignet ist, bietet eine Vielzahl von Aktivitäten, Animationen, Konzerten und Aufführungen, die sich auf fast 10 verschiedene Orte verteilen und die Region und ihre lokalen Besonderheiten wie das Wasser, den Wald und den ländlichen Raum in den Vordergrund stellen.

Dieses festliche, kulturelle, generationenübergreifende, standortübergreifende, assoziative und partizipative Ereignis ermöglicht es durch seine zahlreichen Partnerschaften, allen Bewohnern eines ländlichen Lebensraums kulturelle und unterhaltsame Veranstaltungen zugänglich zu machen, aber auch die Aufmerksamkeit von Außenstehenden (Touristen, Kurgäste) zu wecken, die das Gebiet entdecken möchten.

Auf dem Programm stehen drei Tage mit vielfältigen Veranstaltungen: Konzerte, Karussells, Aufführungen, Freiluftkino, Wander-Mikro-Folie, kreative Workshops, Freiluft-Mediathek und Ausstellung, Besichtigungen, Dorf der lokalen Vereine/Produzenten/Handwerker, Waldbäder, Erfrischungsstände und Restaurants, ? organisiert von der Gemeinde, den lokalen Vereins- und Wirtschaftsakteuren, der Kulturabteilung der Communauté d’Agglomération d?Epinal, La Souris Verte, Epinal Tourisme, La Chaîne Thermale du Soleil, L?eaudici, ?

PROGRAMM :

> Freitag, 8. September :

? Stärkefabrik der Moulin Gentrey (Harsault) :

14:30 & 16:45 Uhr: Besichtigungen der Stärkefabrik Moulin Gentrey

17:15 Uhr: Sportliche Aktivitäten (Badminton-Turnier und Kartoffelsackrennen)

19h: Eröffnung des Imbissstandes und der kleinen Snacks vor Ort ? Von der Union Économique Eau Coeur de La Vôge-les-Bains

Kostenlose Konzerte :

– 20 Uhr: SLS (Seluj – Léon ? Shoka; Rap / Hip-Hop)

– 21:15 Uhr: Bombtracks (« Rage Against The Machine » – Cover Band)

– 23 Uhr: WantyFaya (Dub)

? La Forge de Thunimont (Harsault) :

21:30 Uhr: Open-Air-Kino ? Vorführung des Films « Lynx » von Laurent GESLIN durch das CinéVôge

? Bains-les-Bains (Bäder):

14:30 Uhr: Besichtigung des Thermalbads von Bains-les-Bains

18:00 Uhr: Waldbad – Ausflug zur Waldtherapie (Rand?Astro)

> Samstag, 9. September :

? Bains-les-Bains :

10 Uhr: Workshop « Zero Waste » von SICOTRAL

10 Uhr: Workshop « Steinbildhauerei » – Christophe JEANBLANC

10:30 Uhr: Workshop « Freske des Klimas »

10.30 Uhr: Theaterstück « Après la Pluie » von TOC TOC Compagnie

12 Uhr: Eröffnung des Imbiss- und Getränkeangebots durch die Vereine Carnavalcade und Wanty Faya

13 Uhr: Dorf der Vereine, lokalen Produzenten und Handwerker

14h: Jahrmarktsanimationen – Festplatz

14 Uhr: Workshop « Die Fische! » von L?Eaudici- Odcvl

14h: Workshop « Fresken des Klimas »

14h: Freiluftmediathek und Kreativwerkstatt

14h: Micro-Folie Itinerrante & FabLab? Gemeinschaft der Agglomeration D?Épinal

14:30 Uhr: Besichtigung des Thermalbads

16h: Aufführung von Ludovic FÜSCHTELKEIT ? Cie ASTROTAPIR

17:30 Uhr: Eröffnung des Festivals « Ô les Bains! »

18h : Waldbad – Ausflug zur Sylvotherapie (Rand?Astro)

Kostenlose Konzerte :

– 18h: La Balnéenne ? Harmonie du Val de Vôge (Orchester)

– 19 Uhr: La Friche & le Chauve (Varieté / Rock)

– 20:45 Uhr: POPCORN Music (Funk / Rock)

– 23 Uhr: BAMBOU (Rock)

– 00.15 Uhr: Wanty Faya (Dub)

? Hautmougey (Brücke von Coney) :

12h ? 15h: Kreuzfahrt und Essen auf dem Vogesenkanal durch das Fremdenverkehrsamt von La Vôge-les-Bains

(Preis: Ab 49?)

15h, 16h und 17h: Kajak- und Paddle-Einführung durch das Fremdenverkehrsamt von La Vôge-les-Bains und den GESN Canoë Kayak (Preis: 10?/Person/Stunde ? mit obligatorischer Anmeldung)

> Sonntag, 10. September :

? Bains-les-Bains :

9-11 Uhr und 14-16 Uhr: Bain de Forêt Sortie – Waldtherapie (Rand?Astro)

10 Uhr: Kirmesveranstaltungen auf dem Festplatz

11 Uhr: Spaziergang zum Kulturerbe: « Bains-les-Bains: Eine Geschichte des Wassers »

12 Uhr: Eröffnung von Imbiss und Getränkestand durch die Vereine CarnavalCade und Wanty Faya

14 Uhr: Mediathek unter freiem Himmel (Mediathek von Bains-les-Bains)

14 Uhr: Micro-Folie Itinerrante & FabLab – Communauté d’Agglomération D?Épinal (Gemeindeverband von Épinal)

14:45 Uhr: Country-Dance-Demo des MJC La Vôge-les-Bains (MJC)

16 Uhr: Puppentheaterstück « POUCET » – Compagnie HELIOTROPE

Kostenlose Konzerte :

– 15h: La Balnéenne ? Harmonie du Val de Vôge (Orchester)

– 17 Uhr: Green River Song (Country / Rock / Blues)

– 19 Uhr: Dilo Swing (Gypsy-Jazz / französischer Chanson)

? Hautmougey (Brücke von Coney) :

15h, 16h und 17h: Kajak- und Paddel-Einführung durch das Fremdenverkehrsamt von La Vôge-les-Bains und den GESN Canoë Kayak (Preis: 10?/Person/Stunde ? mit obligatorischer Anmeldung)

? Stärkefabrik der Moulin Gentrey (Harsault) :

– 15 Uhr: Besichtigung der Stärkefabrik Moulin Gentrey

> PRAKTISCHE INFORMATIONEN :

LA VÔGE-LES-BAINS :

– Bains-les-Bains: Place de la Fête, Ciné Vôge/Salle des Fêtes Marie-Benoist, Tourismusbüro, Thermalbäder, Mediathek, Animations- und Freizeitzentrum

– Harsault: Stärkefabrik/Les Kémottes (Moulin Gentrey) ? 1200, die Mühle Gentrey

& Standort der ehemaligen Schule Forge de Thunimont (Quartier Beausoleil)

– Hautmougey: Halt auf dem Fluss ? Die Brücke über den Coney

Die meisten Veranstaltungen sind kostenlos (außer Fahrgeschäfte, Kajak- und Paddelboote, Kreuzfahrtmahlzeiten und Imbissbuden: Denken Sie an Bargeld!)

Mise à jour le 2023-08-25 par OT EPINAL ET SA REGION