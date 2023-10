Matchs de la Coupe du Monde de Rugby au Château Haut-Breton Larigaudière 3 rue des Anciens Combattants Soussans, 8 septembre 2023, Soussans.

Soussans,Gironde

Le château Haut-Breton Larigaudière a le plaisir de vous recevoir au sein de son magnifique domaine viticole à l’occasion de la coupe du monde de Rugby 2023. Avec notre salle de 200 m² et notre terrasse de 50m² nous pouvons accueillir jusqu’à 100 personnes.

L’ensemble des matchs sera diffusé sur grand écran avec système stéréo pour un maximum d’immersion. Sortez du cadre traditionnel du bar ou du pub et venez vivre une expérience de sport unique dans un domaine viticole en plein cœur de l’AOC Margaux..

2023-09-08 fin : 2023-09-08 . EUR.

3 rue des Anciens Combattants

Soussans 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Château Haut-Breton Larigaudière is delighted to welcome you to its magnificent wine estate for the Rugby World Cup 2023. Our 200m² hall and 50m² terrace can accommodate up to 100 people.

All matches will be broadcast on a large screen with stereo system for maximum immersion. Step out of the traditional bar or pub and enjoy a unique sporting experience on a wine estate in the heart of AOC Margaux.

Château Haut-Breton Larigaudière está encantado de recibirle en su magnífica finca vinícola con motivo de la Copa del Mundo de Rugby 2023. Nuestra sala de 200 m² y nuestra terraza de 50 m² pueden acoger hasta 100 personas.

Todos los partidos se retransmitirán en pantalla gigante con un sistema estéreo para una inmersión máxima. Salga del marco tradicional de un bar o pub y venga a disfrutar de una experiencia deportiva única en una finca vinícola en el corazón de la DOC Margaux.

Das Château Haut-Breton Larigaudière freut sich, Sie anlässlich der Rugby-Weltmeisterschaft 2023 in seinem wunderschönen Weingut begrüßen zu dürfen. Mit unserem 200 m² großen Saal und unserer 50 m² großen Terrasse können wir bis zu 100 Personen beherbergen.

Alle Spiele werden auf einer Großbildleinwand mit Stereoanlage übertragen, sodass Sie in das Geschehen eintauchen können. Verlassen Sie den traditionellen Rahmen einer Bar oder eines Pubs und erleben Sie ein einzigartiges Sporterlebnis auf einem Weingut im Herzen des AOC Margaux.

