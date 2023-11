STAGES DE THÉÂTRE ENFANTS 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul, 26 février 2024, Toul.

Toul,Meurthe-et-Moselle

Pendant les vacances scolaires, Tota Compania organise des stages pour enfants et adolescents. L’occasion de découvrir le théâtre, travailler sur l’expression, la voix, le partenariat, l’écoute tout en s’amusant !

Un spectacle est présenté en fin de stage aux familles !

Hormis une tenue de détente, aucun matériel n’est nécessaire. Nous nous occupons des repas et goûters.

Thème « Humains ! Ou comment imaginer en scène notre futur » : Que deviendrons-nous dans quelques siècles ? Allez-, un peu d’imagination.. Enfants

Lundi 2024-02-26 09:00:00 fin : 2024-02-29 17:00:00. 135 EUR.

3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est



During the school vacations, Tota Compania organizes workshops for children and teenagers. It’s an opportunity to discover theater, work on expression, voice, partnership and listening skills, all while having fun!

At the end of the workshop, a show is presented to families!

Apart from casual wear, no equipment is required. We take care of meals and snacks.

Theme: « Humans! Or how to imagine our future on stage »: What will become of us in a few centuries’ time? Come on – let’s get imaginative!

Durante las vacaciones escolares, Tota Compania organiza talleres para niños y adolescentes. Es una oportunidad para descubrir el teatro, trabajar la expresión, la voz, la asociación y la escucha, ¡todo ello divirtiéndose!

Al final del curso, se presenta un espectáculo a las familias

Aparte de ropa informal, no se requiere ningún equipamiento. Nosotros nos encargamos de las comidas y los tentempiés.

Tema: « ¡Humanos! O cómo imaginar nuestro futuro en escena »: ¿Qué será de nosotros dentro de unos siglos? Vamos, ¡utiliza tu imaginación!

Während der Schulferien organisiert Tota Compania Workshops für Kinder und Jugendliche. Die Gelegenheit, das Theater zu entdecken, an Ausdruck, Stimme, Partnerschaft und Zuhören zu arbeiten und dabei Spaß zu haben!

Am Ende des Workshops wird den Familien eine Aufführung präsentiert!

Abgesehen von Freizeitkleidung ist kein Material erforderlich. Wir kümmern uns um die Mahlzeiten und Snacks.

Thema « Menschlich! Oder wie man sich unsere Zukunft auf der Bühne vorstellt »: Was wird in ein paar Jahrhunderten aus uns werden? Allez-, ein bisschen Fantasie.

Mise à jour le 2023-11-10 par MT TERRES TOULOISES