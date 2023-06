Emaux, dessin – Natacha Baluteau 3 Rue des Allois Limoges, 30 juin 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Venez découvrir et fêter la Galerie POP-UP en place pour une durée de 15 jours.

Exposition d’ émaux et dessins – Natacha Baluteau.

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 19:00:00. EUR.

3 Rue des Allois Galerie POP-UP

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and celebrate the POP-UP Gallery in place for 15 days.

Enamel and drawing exhibition – Natacha Baluteau

Venga a descubrir y celebrar la Galería POP-UP instalada durante 15 días.

Exposición de esmaltes y dibujos – Natacha Baluteau

Entdecken und feiern Sie die POP-UP-Galerie, die für 15 Tage eingerichtet ist.

Ausstellung von Emails und Zeichnungen – Natacha Baluteau

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Limoges Métropole