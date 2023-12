Les Nuits Bulleuses 3 rue derrière l’Eglise Massingy, 2 août 2024, Massingy.

Massingy Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 19:00:00

fin : 2024-08-10 23:00:00

Voyagez dans la nébuleuse du Crémant de Bourgogne, à travers un circuit pétillant et original de l’Oenocentre Ampélopsis. Puis partez pour une visite nocturne du Jardin de Bacchus entièrement illuminé, avec une découverte de la vigne scintillante en version clair-obscur : un parcours insolite, ponctué d’étapes gastronomiques pour une explosion de parfums et de saveurs en accord avec nos Crémants de Bourgogne. Un instant culturel, festif, chic et gourmand, illustré d’animations, d’initiations et de mystères autour des bulles Bourguignonnes.

3 rue derrière l’Eglise Oenocentre Ampélopsis

Massingy 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



