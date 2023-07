Exposition collective « Paysages d’ici » à Tournay-sur-Odon 3 rue de Villodon Val d’Arry, 12 avril 2024, Val d'Arry.

Val d’Arry,Calvados

Venez découvrir l’exposition collective « Paysages d’ici ». Vernissage le 12 Avril à 18h00 ..

Vendredi 2024-04-12 14:00:00 fin : 2024-04-21 18:00:00. .

3 rue de Villodon CDAR

Val d’Arry 14310 Calvados Normandie



Group exhibition from April 12 to 21.

Opening on April 12 at 6:00 pm.

Open Friday to Monday, 2pm to 6pm.

Venga a descubrir la exposición colectiva « Paysages d’ici ». Inauguración el 12 de abril a las 18.00 h.

Entdecken Sie die Gruppenausstellung « Paysages d’ici » (Landschaften von hier). Vernissage am 12. April um 18.00 Uhr .

