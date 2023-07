Régis Bordrug « Nous deux » à Tournay-sur-Odon 3 rue de Villodon Val d’Arry, 22 mars 2024, Val d'Arry.

Val d’Arry,Calvados

Du 22 au 31 Mars – Vernissage le 22 mars à 18h00.

Vendredi 2024-03-22 14:00:00 fin : 2024-03-31 18:00:00. .

3 rue de Villodon CDAR

Val d’Arry 14310 Calvados Normandie



From March 22 to 31 – Opening on March 22 at 6:00 pm

Del 22 al 31 de marzo – Inauguración el 22 de marzo a las 18.00 horas

Vom 22. bis 31. März – Vernissage am 22. März um 18.00 Uhr

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche