Exposition « Tout conte fait ! » à Tournay-sur-Odon 3 rue de Villodon Val d’Arry, 9 février 2024, Val d'Arry.

Val d’Arry,Calvados

« Tout conte fait ! » quand l’écriture se donne en partage, contes lus, écritures dans les arts plastiques et histoires à dormir debout . Avec « L’arbres à contes », « Les voix des livres », Larimaquoi » (sous réserve). Vernissage le 9 février à 18h00 (exposition, ateliers d’écriture, lecture de contes, atelier modelage sur terre cuite)..

Vendredi 2024-02-09 14:00:00 fin : 2024-02-18 18:00:00. .

3 rue de Villodon CDAR

Val d’Arry 14310 Calvados Normandie



« Tout conte fait! » when writing is shared, tales read, writing in the visual arts and bedtime stories. With « L’arbres à contes », « Les voix des livres », Larimaquoi » (to be confirmed). February 9 to 18, 2:00 pm to 6:00 pm, Friday to Monday. Vernissage February 9 at 6:00 pm. (exhibition, writing workshops, storytelling, modeling/earth workshop).

« ¡Tout conte fait! » cuando se comparte la escritura, se leen cuentos, se escribe en las artes visuales y se cuentan cuentos antes de dormir. Con « L’arbres à contes », « Les voix des livres », Larimaquoi » (por confirmar). Inauguración el 9 de febrero a las 18.00 h (exposición, talleres de escritura, lectura de cuentos, taller de modelado en arcilla).

« Tout conte fait! » wenn das Schreiben geteilt wird, gelesene Märchen, Schriften in den bildenden Künsten und Geschichten zum Schlafen im Stehen . Mit « L’arbres à contes », « Les voix des livres », Larimaquoi » (unter Vorbehalt). Vernissage am 9. Februar um 18.00 Uhr (Ausstellung, Schreibworkshops, Märchenlesung, Terrakotta-Modellierworkshop).

