Jacques Blondel « photographies » à Tournay-sur-Odon 3 rue de Villodon Val d’Arry, 12 janvier 2024, Val d'Arry.

Val d’Arry,Calvados

Jacques Blondel, grand voyageur et photographe spécialiste de l’Inde vous proposera une sélection de ses meilleurs clichés. Conférence le 12 Janvier à 19h00, précédée du vernissage de l’exposition à 18h00..

Vendredi 2024-01-12 14:00:00 fin : 2024-01-21 18:00:00. .

3 rue de Villodon CDAR

Val d’Arry 14310 Calvados Normandie



Jacques Blondel, photographs. From January 12 to 21, lecture on January 12 at 7:00 pm, preceded by the exhibition opening at 6:00 pm. Jacques Blondel, traveler and photographer specializing in India, will present a selection of his best photographs. Open Friday to Monday, 2pm to 6pm.

Jacques Blondel, gran viajero y fotógrafo especializado en la India, presentará una selección de sus mejores fotografías. Conferencia el 12 de enero a las 19.00 h, precedida del preestreno de la exposición a las 18.00 h.

Jacques Blondel, ein großer Reisender und Fotograf, der sich auf Indien spezialisiert hat, wird Ihnen eine Auswahl seiner besten Aufnahmen präsentieren. Vortrag am 12. Januar um 19.00 Uhr, zuvor findet um 18.00 Uhr die Eröffnung der Ausstellung statt.

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche