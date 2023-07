Brocanterie à Tournay-sur-Odon 3 rue de Villodon Val d’Arry, 2 décembre 2023, Val d'Arry.

Val d’Arry,Calvados

Vente d’objets vintage et vinyles, placement au mètre linéaire. Réservation avant le 18/11..

2023-12-02 09:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

3 rue de Villodon CDAR

Val d’Arry 14310 Calvados Normandie



Sale of vintage items and vinyl, by the linear metre. Reservations by 18/11.

Venta de objetos vintage y vinilos, por metro lineal. Se ruega reservar antes del 18/11.

Verkauf von Vintage-Artikeln und Schallplatten, Platzierung pro laufendem Meter. Reservierung bis zum 18.11.

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche