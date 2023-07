Exposition « Carte blanche à Françoise Philippe et Pierre Auvray » à Tournay-sur-Odon 3 rue de Villodon Val d’Arry, 3 novembre 2023, Val d'Arry.

Val d’Arry,Calvados

Exposition « Carte blanche à Françoise Philippe et Pierre Auvray ». Vernissage le 4 Novembre à 11h00. Exposition visible en présence des artistes les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h. Un atelier « aquarelle » sera proposé à cette occasion les 10 et 11 novembre de 14h à 16h..

Vendredi 2023-11-03 14:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

3 rue de Villodon CDAR

Val d’Arry 14310 Calvados Normandie



Opening « Carte blanche à Françoise Philippe et Pierre Auvray » on November 4 at 11h00, exhibition on view from November 3 to 19 in the presence of the artists on Fridays, Saturdays and Sundays from 14h to 18h. A watercolor workshop will be held on November 10 and 11 from 2 to 4 pm. (November 10 for schoolchildren – registration required).

Exposición « Carte blanche à Françoise Philippe et Pierre Auvray ». Inauguración el 4 de noviembre a las 11h. La exposición podrá visitarse en presencia de los artistas los viernes, sábados y domingos de 14:00 a 18:00 h. Los días 10 y 11 de noviembre, de 14:00 a 16:00 horas, tendrá lugar un taller de acuarela.

Ausstellung « Carte blanche à Françoise Philippe et Pierre Auvray ». Vernissage am 4. November um 11.00 Uhr. Die Ausstellung ist in Anwesenheit der Künstler freitags, samstags und sonntags von 14.00 bis 18.00 Uhr zu sehen. Ein « Aquarell »-Workshop wird bei dieser Gelegenheit am 10. und 11. November von 14.00 bis 16.00 Uhr angeboten.

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche