Installation artistique: » La Grande Lessive » à Tournay-sur-Odon 3 rue de Villodon Val d’Arry, 19 octobre 2023, Val d'Arry.

Val d’Arry,Calvados

» La Grande Lessive », Installation artistique éphémère faite par toutes autour de la Terre. Ateliers proposés dès 9h30 j’jusqu’à 18h00 : gravure, peinture et dessin. Chaque réalisation est suspendue à un fil! Ouvert à tous, scolaires bienvenus! Invitées d’honneur, la Graveuse Marie-Hélène Leverrier..

2023-10-19 09:30:00 fin : 2023-10-19 18:00:00. .

3 rue de Villodon CDAR

Val d’Arry 14310 Calvados Normandie



« La Grande Lessive », an ephemeral art installation made by everyone around the Earth. Workshops from 9:30 am to 6:00 pm: engraving, painting and drawing. Each work hangs on a thread! Open to all, schoolchildren welcome! Guest of honor, engraver Marie-Hélène Leverrier.

« La Grande Lessive », una instalación de arte efímero creada por todo el mundo. Talleres de 9.30 a 18.00: grabado, pintura y dibujo. Cada obra cuelga de un hilo Abierto a todos, ¡los escolares son bienvenidos! Invitada de honor, la grabadora Marie-Hélène Leverrier.

« La Grande Lessive » (Die große Wäsche), eine vergängliche Kunstinstallation, die von allen rund um die Erde gemacht wird. Workshops von 9:30 bis 18:00 Uhr: Drucken, Malen und Zeichnen. Jedes Werk hängt an einem Faden! Offen für alle, auch für Schulklassen! Ehrengäste: die Graveurin Marie-Hélène Leverrier.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche