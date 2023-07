Exposition « Lettres de Crimée – second volet » à Tournay-sur-Odon 3 rue de Villodon Val d’Arry, 7 octobre 2023, Val d'Arry.

Val d’Arry,Calvados

Exposition « Lettres de Crimée – second volet ». Vernissage et conférence par le Dc Nicolle samedi 7 octobre à 16h00. L’exposition demeurera en place tout le mois d’octobre, visites sur rendez-vous..

Vendredi 2023-10-07 fin : 2023-10-31 . .

3 rue de Villodon CDAR

Val d’Arry 14310 Calvados Normandie



Exhibition and lecture « Lettres de Crimée – second volet » vernissage and lecture by Dc Nicolle (Saturday October 7 at 4:00 pm). The exhibition will remain on display throughout October, visits by appointment.

Exposición « Cartas desde Crimea – segunda parte ». Inauguración y conferencia del Dr. Nicolle el sábado 7 de octubre a las 16.00 horas. La exposición permanecerá expuesta durante todo el mes de octubre. Visitas con cita previa.

Ausstellung « Briefe von der Krim – zweiter Teil ». Vernissage und Vortrag von Dc Nicolle am Samstag, den 7. Oktober um 16.00 Uhr. Die Ausstellung bleibt den ganzen Oktober über bestehen, Besuche nach Vereinbarung.

