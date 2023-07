Itinéraire en quête d’artistes à Tournay-sur-Odon 3 rue de Villodon Val d’Arry, 16 septembre 2023, Val d'Arry.

Val d’Arry,Calvados

Itinéraire en quête d’artistes, manifestation organisée par Pré-Bocage Intercom, Réalité Art et CDAR. Le CDAR recevra « HEULA » avec Sylvain Guichard (dessins préparatoires et inédits.).

Vendredi 2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. .

3 rue de Villodon CDAR

Val d’Arry 14310 Calvados Normandie



Itinéraire en quête d’artistes, event organized by Pré-Bocage Intercom, Réalité Art and CDAR. The CDAR will host « HEULA » with Sylvain Guichard (drawings and preparatory and unpublished works)

Itinerario en busca de artistas, evento organizado por Pré-Bocage Intercom, Réalité Art y el CDAR. El CDAR acogerá « HEULA » con Sylvain Guichard (dibujos preparatorios e inéditos)

Itinéraire en quête d’artistes (Route auf der Suche nach Künstlern), eine Veranstaltung von Pré-Bocage Intercom, Réalité Art und CDAR. CDAR wird « HEULA » mit Sylvain Guichard empfangen (vorbereitende und unveröffentlichte Zeichnungen)

