AUDITION DE CHORISTES POUR CARMINA BURANA 3 Rue de Sétif Béziers, 13 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Envie de participer à CARMINA BURANA? Rejoignez les 300 choristes de l’Agglomération Béziers Méditerranée accompagnés par le Grand Orchestre Symphonique Béziers Méditerranée. Seule condition : vous devez obligatoirement faire partie d’un chœur depuis plusieurs années et assister à 1 répétition par mois à partir de janvier 2024. Renseignements et inscriptions avant le 15 décembre..

2023-11-13 13:00:00 fin : 2023-11-13 21:00:00. .

3 Rue de Sétif

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Want to take part in CARMINA BURANA? Join the 300 choristers from the Agglomération Béziers Méditerranée accompanied by the Grand Orchestre Symphonique Béziers Méditerranée. The only condition: you must have been a member of a choir for several years and attend 1 rehearsal a month from January 2024. Information and registration before December 15.

¿Quieres participar en CARMINA BURANA? Únete a los 300 coristas de la Agglomération Béziers Méditerranée acompañados por la Grand Orchestre Symphonique Béziers Méditerranée. La única condición: ser miembro de un coro desde hace varios años y asistir a 1 ensayo al mes a partir de enero de 2024. Información e inscripciones antes del 15 de diciembre.

Haben Sie Lust, bei CARMINA BURANA mitzumachen? Schließen Sie sich den 300 Chorsängern der Agglomeration Béziers Méditerranée an, die vom Grand Orchestre Symphonique Béziers Méditerranée begleitet werden. Einzige Bedingung: Sie müssen seit mehreren Jahren in einem Chor singen und ab Januar 2024 an einer Probe pro Monat teilnehmen. Informationen und Anmeldungen bis zum 15. Dezember.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT BEZIERS MEDITERRANEE