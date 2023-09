Marché de Noël Artisanal et Traditionnel 3 Rue de Schweighouse Wintershouse, 18 novembre 2023, Wintershouse.

Wintershouse,Bas-Rhin

Les nombreux artisans vous proposeront des cadeaux très variés pour vivre un Noël unique, pour faire plaisir et se faire plaisir : objets et décorations en bois et éléments naturels, créations en couture, calendriers et couronnes de l’Avent, suspensions de Noël, crèches, sculptures, cartes de vœux, breddele, etc…. Les animations seront nombreuses..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 21:00:00. 0 EUR.

3 Rue de Schweighouse

Wintershouse 67590 Bas-Rhin Grand Est



The many craftsmen will offer you a wide variety of gifts to live a unique Christmas, to please yourself and others: objects and decorations made of wood and natural elements, sewing creations, Advent calendars and wreaths, Christmas hangers, cribs, sculptures, greeting cards, breddele, etc. …. There will be many animations.

Los numerosos artesanos le ofrecerán una gran variedad de regalos para una Navidad única, para complacer a usted y a los demás: objetos y adornos de madera y elementos naturales, creaciones de costura, calendarios y coronas de Adviento, colgadores de Navidad, belenes, esculturas, tarjetas de felicitación, breddele, etc. Habrá mucho entretenimiento.

Die zahlreichen Kunsthandwerker bieten Ihnen die unterschiedlichsten Geschenke an, um ein einzigartiges Weihnachtsfest zu erleben, Freude zu bereiten und sich selbst zu verwöhnen: Gegenstände und Dekorationen aus Holz und natürlichen Elementen, Näharbeiten, Adventskalender und -kränze, Weihnachtsaufhänger, Krippen, Skulpturen, Weihnachtskarten, Breddele, etc….. Es wird zahlreiche Animationen geben.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de tourisme de Haguenau