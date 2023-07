« La noire de » du réalisateur Sembène Ousmane 3 rue de l’observatoire, 13200 Arles Arles, 6 juillet 2023, Arles.

« La noire de » du réalisateur Sembène Ousmane Jeudi 6 juillet, 18h30 3 rue de l’observatoire, 13200 Arles Entrée libre

Lumière, caméra, action ! Parole Indigo vous propose de découvrir « La noire de » un des films emblématiques du réalisateur Sembène Ousmane

Rejoignez-nous pour La nuit de la Roquette, dans la cour de Marie-Jo et Michel Lemeur, ici même à Arles !

Le Jeudi 6 juillet

A partir de 18:30

Au 3 rue de l’observatoire

En avant première du 10ème Festival Paroles Indigo, prévu du 1er au 5 novembre à Arles, Tarascon et St Martin de Crau, nous vous proposons de découvrir « La noire de » réalisé en 1966 par Sembène Ousmane, figure emblématique du cinéma africain. Un chef-d’œuvre révolutionnaire pour mieux comprendre la société post-indépendante sénégalaise et aborder des questions sociétales profondes qui résonnent encore aujourd’hui. Projection en continu de 18h30 à 22h

Nous invitons tous les cinéphiles, les passionnés de cinéma et de littérature à se joindre à nous ce soir là. Venez avec vos amis, votre famille et tous ceux qui apprécient le pouvoir de la narration à travers le cinéma. Réunissons-nous pour découvrir ce film au cœur d’Arles.

Réservez la date : Jeudi 6 juillet à partir de 18h30. Nous sommes impatients de partager cette expérience cinématographique avec vous !

Une sélection d’ouvrages d’auteur.e.s et d’éditeur.e.s africain.e.s seront disponibles à la vente durant l’évènement ainsi que de délicieux jus naturels de Bissap, Gingembre et Baobab bien frais !

3 rue de l'observatoire, 13200 Arles 3 rue de l'observatoire, arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T18:30:00+02:00 – 2023-07-06T22:00:00+02:00

cinéma sénégal