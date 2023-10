CLUD DE LECTURE DE SENONES 3 rue de l’Hôtel de ville Moyenmoutier, 1 novembre 2023, Moyenmoutier.

Moyenmoutier,Vosges

Pour sa 3ème séance saison 2023/2024,

Le Club de Lecture de Senones, sur la route des Abbayes, accueillera :

Madame Geneviève Bobior Wonner.

Ex-professeur de Lettres et d’Histoire-Géographie dans différents collèges de Lorraine et à Mayotte, Geneviève Bobior-Wonner est une auteure lorraine qui, à travers des romans policiers, des albums-jeunesse et des témoignages, invite les lecteurs à découvrir les divers aspects du monde actuel et du passé.

Prix Moselle 2017.

Ouvert à tous, même si vous n’êtes pas membre du Club. Entrée libre.

(Tout cet hiver, le Club de lecture de Senones, rattaché aux Salons littéraires animés des 3 Abbayes y aura lieu les 1ers mercredis de chaque mois). Tout public

Mercredi 2023-11-01 14:00:00 fin : 2023-11-01 16:30:00. 0 EUR.

3 rue de l’Hôtel de ville Brasserie de l’Abbaye

Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est



For its 3rd session of the 2023/2024 season,

The Senones Reading Club, on the Route des Abbayes, will welcome :

Madame Geneviève Bobior Wonner.

Geneviève Bobior-Wonner is a former teacher of literature and history-geography at various colleges in Lorraine and Mayotte, and is an author from Lorraine who, through her detective novels, children’s books and personal accounts, invites readers to discover various aspects of the world today and in the past.

Moselle Prize 2017.

Open to all, even if you’re not a Club member. Admission free.

(Throughout the winter, the Senones Book Club, attached to the 3 Abbeys’ lively Literary Salons, will take place there on the 1st Wednesday of each month)

Para su 3ª sesión de la temporada 2023/2024,

El Club de Lectura de Senones, en la Route des Abbayes, acogerá :

Sra. Geneviève Bobior Wonner.

Ex profesora de literatura y de historia-geografía en varios institutos de Lorena y Mayotte, Geneviève Bobior-Wonner es una autora lorenesa que, a través de sus novelas policíacas, libros infantiles y relatos personales, invita a los lectores a descubrir diversos aspectos del mundo actual y del pasado.

Premio Mosela 2017.

Abierto a todos, incluso si no es miembro del Club. Entrada gratuita.

(Durante todo el invierno, el Club de Lectura de Senones, que forma parte de los animados salones literarios de las 3 Abadías, tendrá lugar allí el primer miércoles de cada mes)

Für seine dritte Sitzung in der Saison 2023/2024,

Der Leseclub von Senones, an der Route des Abbayes, empfängt :

Frau Geneviève Bobior Wonner.

Geneviève Bobior-Wonner war Lehrerin für Literatur und Geschichte und Geografie an verschiedenen Collèges in Lothringen und in Mayotte. Sie ist eine Autorin aus Lothringen, die mit Kriminalromanen, Jugendalben und Zeugnissen die Leser dazu einlädt, die verschiedenen Aspekte der heutigen Welt und der Vergangenheit zu entdecken.

Ausgezeichnet mit dem Prix Moselle 2017.

Offen für alle, auch wenn Sie kein Mitglied des Clubs sind. Freier Eintritt.

(In diesem Winter findet der Leseclub von Senones, der an die « Salons littéraires animés des 3 Abbayes » angeschlossen ist, jeden ersten Mittwoch im Monat statt.)

Mise à jour le 2023-10-11 par OT SAINT DIE DES VOSGES