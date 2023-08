Journées du patrimoine : Abat-Jour ETC 3 rue de l’Horloge Orthez, 16 septembre 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Apprenez les bases de la fabrication des abat-jour couture et lancez-vous une fois chez vous.

Entrainez-vous au point de gantier et repartez avec un tuto détaillé. Trucs et astuces pour bien choisir son abat-jour et son ampoule LED vous seront proposés.

Ateliers toutes les heures..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 12:00:00. EUR.

3 rue de l’Horloge Abat-Jour ETC

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Learn the basics of sewing lampshades and get started at home.

Practice your glove stitch and leave with a detailed tutorial. Tips and tricks for choosing the right lampshade and LED bulb.

Workshops every hour.

Aprenda los fundamentos de la costura de pantallas de lámparas y empiece en casa.

Practique la puntada del guante y salga con un tutorial detallado. Consejos y trucos para elegir la pantalla y la bombilla LED adecuadas.

Talleres cada hora.

Lernen Sie die Grundlagen der Herstellung von genähten Lampenschirmen und legen Sie zu Hause los.

Üben Sie den Handschuhmacherstich und nehmen Sie ein detailliertes Tutorial mit nach Hause. Tipps und Tricks zur Auswahl des richtigen Lampenschirms und der richtigen LED-Glühbirne werden Ihnen ebenfalls angeboten.

Workshops zu jeder vollen Stunde.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Coeur de Béarn