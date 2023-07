Visite guidée : Abat-Jour Etc 3 rue de l’horloge Orthez, 13 juillet 2023, Orthez.

Orthez,Pyrénées-Atlantiques

Découvrez les secrets d’une ambiance lumineuse réussie. Pascaline et Valérie vous expliqueront comment choisir un abat-jour selon son pied de lampe, comment reconnaître un abat-jour de qualité et les différentes techniques de fabrication, des plus anciennes à celles d’aujourd’hui..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . EUR.

3 rue de l’horloge

Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover the secrets of a successful lighting ambience. Pascaline and Valérie will explain how to choose the right lampshade for the right lamp base, how to recognize a quality lampshade and the different manufacturing techniques, from the oldest to the most modern.

Descubra los secretos de un ambiente luminoso de éxito. Pascaline y Valérie le explicarán cómo elegir la pantalla adecuada para cada pie de lámpara, cómo reconocer una pantalla de calidad y las diferentes técnicas de fabricación, desde las más antiguas a las más modernas.

Entdecken Sie die Geheimnisse einer gelungenen Lichtstimmung. Pascaline und Valérie erklären Ihnen, wie Sie einen Lampenschirm passend zum Lampenfuß auswählen, woran Sie einen hochwertigen Lampenschirm erkennen und welche verschiedenen Herstellungstechniken es gibt – von den ältesten bis zu den heutigen.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Coeur de Béarn