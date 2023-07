Exposition « Envole Moi » 3 Rue de l’Horloge Charroux Catégories d’Évènement: Allier

Charroux Exposition « Envole Moi » 3 Rue de l’Horloge Charroux, 15 juillet 2023, Charroux. Charroux,Allier Exposition de peinture de Roger Charasse..

2023-07-15 10:00:00 fin : 2023-07-21 18:00:00. .

3 Rue de l’Horloge

Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Painting exhibition by Roger Charasse. Exposición de pinturas de Roger Charasse. Gemäldeausstellung von Roger Charasse.

