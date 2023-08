Journée internationale des micro-organismes 3 rue de l’Étang Mietesheim, 16 septembre 2023, Mietesheim.

Mietesheim,Bas-Rhin

Découverte des micro-organismes qui peuplent nos mets avec la dégustation de produits artisanaux (bières, pains, fromages). Visualisation de champignons au microscope, conférences, libraire et concert..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 22:00:00. 0 EUR.

3 rue de l’Étang

Mietesheim 67580 Bas-Rhin Grand Est



Discover the micro-organisms that populate our food with a tasting of artisanal products (beers, breads, cheeses). Microscopic viewing of mushrooms, lectures, bookshop and concert.

Descubra los microorganismos que habitan en nuestros alimentos con una degustación de productos artesanales (cervezas, panes, quesos). Setas al microscopio, conferencias, librería y concierto.

Entdeckung der Mikroorganismen, die unsere Speisen bevölkern, mit der Verkostung von handwerklichen Produkten (Bier, Brot, Käse). Visualisierung von Pilzen unter dem Mikroskop, Vorträge, Buchhändler und Konzert.

Mise à jour le 2023-08-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte