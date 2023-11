VISITE DESSINÉE AU MUSÉE DU GÉVAUDAN 3 Rue de l’Épine Mende, 20 décembre 2023, Mende.

Mende,Lozère

À vos crayons pour croquer les collections du Musée et découvrir ensemble des techniques de dessin !

Le matériel est fourni.

À partir de 11 ans.

Durée 1h

Tarif : de 0€ à 5€

Réservation conseillée au 04 66 49 85 85….

2023-12-20 fin : 2023-12-20 15:30:00. EUR.

3 Rue de l’Épine

Mende 48000 Lozère Occitanie



Get your pencils ready to sketch the Museum’s collections and discover drawing techniques together!

Materials provided.

Ages 11 and up.

Duration: 1 hour

Price: 0? to 5?

Reservations recommended on 04 66 49 85 85…

Prepara tus lápices para dibujar las colecciones del Museo y descubrir juntos técnicas de dibujo

Materiales proporcionados.

A partir de 11 años.

Duración: 1 hora

Precio: de 0? a 5?

Se recomienda reservar en el 04 66 49 85 85…

An die Stifte, um die Sammlungen des Museums zu skizzieren und gemeinsam Zeichentechniken zu entdecken!

Das Material wird zur Verfügung gestellt.

Ab 11 Jahren.

Dauer: 1 Stunde

Preis: von 0? bis 5?

Reservierung empfohlen unter 04 66 49 85 85…

Mise à jour le 2023-11-14 par 48 – OT de Mende