Sparkling Hallowine 3 Rue de l’Église Massingy, 20 octobre 2024, Massingy.

Massingy Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-20 14:00:00

fin : 2024-11-14 18:00:00

.

Frisson et amusement entre bulles et légendes. Durant cette période de fête de la citrouille, Venez découvrir le Crémant de Bourgogne dans l’univers sombre et glaçant d’Halloween. Envahis par les spectres, les sorcières et les brigands, le Jardin de Bacchus et le Cirque de Vigne en Bulle se transforment en un lieu unique et extraordinairement cauchemardesque, au moment où la vigne se pare de ses couleurs automnales. Pendant 3 semaines, à travers un parcours bordé de scènes monstrueuses, d’ambiances sonores menaçantes, de personnages sortis des enfers et de films angoissants, «Sparkling Hallowine» fait trembler l’Oenocentre Ampélopsis et les visiteurs qui oseront s’y aventurer. VOTRE QUÊTE :« Percez le secret terrible qui hante le village de Massingy depuis si longtemps.»

3 Rue de l’Église Oenocentre Ampélopsis

Massingy 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-22 par COORDINATION CÔTE-D’OR