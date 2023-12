Cet évènement est passé Visite et audition de l’orgue de Lorris sur réservation 3 rue de l’église Lorris Catégories d’Évènement: Loiret

fin : 2023-12-23 Visite et audition de l’orgue de Lorris à la demande.

Accroché à flanc de nef, cette pièce du XVIe siècle est un pur chef-d’œuvre architectural et musical. À voir et à écouter ! Sur réservation au préalable par mail. EUR.

3 rue de l’église

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire

