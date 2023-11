Luma Lurra en Concert 3 Rue de l’Église Billère, 10 novembre 2023, Billère.

Venez découvrir le monde varié de la harpe avec un duo étonnant et attachant. Céline Dicharry, harpiste virtuose explore d’autres horizons musicaux colorés en jouant de trois harpes : classique, latino-américaine, et celtique. Sa complice, Elisabeth Soulas joue des multiples possibilités de sa voix avec énergie et émotions à travers des chansons tirées de répertoires traditionnels, de variété, créations et improvisations. Un concert de qualité qui restera dans les mémoires !.

Come and discover the varied world of the harp with a surprising and engaging duo. Virtuoso harpist Céline Dicharry explores other colorful musical horizons, playing three harps: classical, Latin-American and Celtic. Her accomplice, Elisabeth Soulas, plays with the multiple possibilities of her voice with energy and emotion through songs drawn from traditional repertoires, variety, creations and improvisations. A quality concert that will live long in the memory!

Venga a descubrir el variado mundo del arpa con este dúo sorprendente y cautivador. La virtuosa arpista Céline Dicharry explora otros horizontes musicales coloridos tocando tres arpas: clásica, latinoamericana y celta. Su cómplice, Elisabeth Soulas, juega con las múltiples posibilidades de su voz con energía y emoción a través de canciones extraídas de repertorios tradicionales, variedades, creaciones e improvisaciones. Un concierto de gran calidad que perdurará en la memoria

Entdecken Sie die vielfältige Welt der Harfe mit einem erstaunlichen und fesselnden Duo. Céline Dicharry, eine virtuose Harfenistin, erkundet andere farbenfrohe musikalische Horizonte, indem sie drei Harfen spielt: die klassische, die lateinamerikanische und die keltische. Ihre Komplizin, Elisabeth Soulas, spielt die vielfältigen Möglichkeiten ihrer Stimme mit Energie und Emotionen durch Lieder aus traditionellen Repertoires, Varieté, Kreationen und Improvisationen. Ein erstklassiges Konzert, das in Erinnerung bleiben wird!

