PARTY & BULLSHIT #3 avec BORIS VIANDE en concert à Niort 3 Rue de l’Ancien Musée Niort, 2 décembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

PARTY & BULLSHIT #3 avec BORIS VIANDE en concert à Niort !

C’est samedi 2 décembre 2023 à partir de 20h30 au Camji que cela se passe.

Si vous êtes branché.e electro / hip-hop… foncez !

Informations : https://www.camji.com/evenements/party-and-bullshit-3/

Tarifs :

– sur place : 10€

– prévente : 8€

– abonné-réduit : 6€.

3 Rue de l’Ancien Musée Camji

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



PARTY & BULLSHIT #3 with BORIS VIANDE in concert in Niort!

It’s Saturday, December 2, 2023 from 8:30pm at Le Camji.

If you’re into electro / hip-hop… go for it!

Information: https://www.camji.com/evenements/party-and-bullshit-3/

Prices :

– on site: 10?

– presale : 8?

– subscriber-reduced : 6?

¡PARTY & BULLSHIT #3 con BORIS VIANDE en concierto en Niort!

El espectáculo empieza a las 20h30 el sábado 2 de diciembre de 2023 en Le Camji.

Si te gusta el electro / hip-hop… ¡adelante!

Información: https://www.camji.com/evenements/party-and-bullshit-3/

Entradas :

– in situ: 10?

– venta anticipada: 8?

– reducida para abonados: 6?

PARTY & BULLSHIT #3 mit BORIS VIANDE live in Niort!

Die Veranstaltung findet am Samstag, den 2. Dezember 2023 ab 20:30 Uhr im Camji statt.

Wenn Sie auf Electro / Hip-Hop stehen? dann nichts wie los!

Informationen: https://www.camji.com/evenements/party-and-bullshit-3/

Preise:

– vor Ort: 10?

– vorverkauf: 8?

– abonnent-ermäßigt : 6?

