BROKEN BACK + RIO VERO en concert au Camji à Niort 3 Rue de l’Ancien Musée Niort, 23 novembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

BROKEN BACK, repéré sur les réseaux en 2014 avec ses millions d’écoutes, sera en concert au Camji de Niort le jeudi 23 novembre 2023 à partir de 20h30.

Retrouvez également RIO VERO en début de soirée, avec un style pop/électro.

Informations : https://www.camji.com/evenements/broken-back/

Jeudi 23 novembre 2023 à 20h30 au Camji de Niort

Tarifs :

– abonné Camji : 20€

– abonné partenaire : 21€

– prévente sur place : 22€

– sur place : 24€.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . EUR.

3 Rue de l’Ancien Musée Camji

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



BROKEN BACK, spotted on the networks in 2014 with its millions of listens, will be in concert at Le Camji in Niort on Thursday November 23, 2023 from 8:30pm.

RIO VERO will also be there early in the evening, with a pop/electro style.

Information: https://www.camji.com/evenements/broken-back/

Thursday, November 23, 2023 at 8:30pm at Camji, Niort

Price :

– camji subscriber: 20?

– partner subscriber : 21?

– presale on site : 22?

– on site : 24?

BROKEN BACK, presente en las redes en 2014 con sus millones de escuchas, estará en concierto en el Camji de Niort el jueves 23 de noviembre de 2023 a partir de las 20:30 horas.

También podrás ver a RIO VERO al principio de la velada, con un estilo pop/electro.

Información: https://www.camji.com/evenements/broken-back/

Jueves 23 de noviembre de 2023 a las 20:30 h en el Camji de Niort

Precio :

– abonado Camji: 20?

– abonado socio: 21?

– venta anticipada en la sala: 22?

– in situ : 24?

BROKEN BACK, der 2014 mit seinen Millionen von Hörern in den Netzwerken entdeckt wurde, wird am Donnerstag, dem 23. November 2023, ab 20.30 Uhr im Camji in Niort auftreten.

Treffen Sie am frühen Abend auch RIO VERO mit ihrem Pop/Elektro-Stil.

Informationen: https://www.camji.com/evenements/broken-back/

Donnerstag, 23. November 2023 um 20.30 Uhr im Camji in Niort

Eintrittspreise:

– camji-Abonnent: 20?

– abonnent Partner: 21?

– vorverkauf vor Ort : 22?

– vor Ort: 24?

