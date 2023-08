JEP 2023 : Visite de la maison dite « La Synagogue » 3 rue de l’Abbé Aury Hérisson, 16 septembre 2023, Hérisson.

Hérisson,Allier

L’ Association Hérisson 1300 vous fera découvrir la Maison dite la Synagogue, propriété du Conseil Départemental, sise dans le bourg médiéval de Hérisson..

2023-09-16 09:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

3 rue de l’Abbé Aury Maison dite la Synagogue

Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



L? Association Hérisson 1300 will show you around the Maison dite la Synagogue, owned by the Conseil Départemental, in the medieval village of Hérisson.

L? Association Hérisson 1300 le mostrará la Maison dite la Synagogue, propiedad del Conseil Départemental, en el pueblo medieval de Hérisson.

L? Der Verein Hérisson 1300 zeigt Ihnen die Maison dite la Synagogue, die sich im Besitz des Conseil Départemental befindet und in der mittelalterlichen Stadt Hérisson liegt.

