Village-Rivages : sortie sur la Presqu'île 3 Rue de l'Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer, 22 décembre 2023, Saint-Jacut-de-la-Mer.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 14:00:00

fin : 2023-12-22 16:00:00 . L’association Village-rivages vous invite à découvrir l’histoire de la presqu’île, dont la vie économique et sociale a été de tout temps intimement liée à la mer. .

3 Rue de l’Abbaye Abbaye

Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne

