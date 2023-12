L’Iliade – Chant VI – Hélène, Hécube, Andromaque 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement, 18 février 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 17:00:00

fin : 2024-02-18

Rendez-vous à l’Abbaye Saint-Victor pour une lecture musicale..

Cycle : « L’Epopée de l’esprit, petites et grandes histoires »

L’Iliade – Chant VI – Hélène, Hécube, Andromaque



Alessandro Baricco adapte le poème d’Homère et met en scène les protagonistes des événements qui témoignent à la première personne.



En un temps suspendu, volé à la bataille, Hector revient dans la cité et rencontre trois femmes et chacune lui adresse la même supplique de paix : Hécube, sa mère, l’invite à prier; Hélène l’appelle à ses côtés pour se reposer ; Andromaque enfin, lui demande d’être un père et un époux avant d’être un héros et un combattant.

Deux mondes possibles sont face à face et chacun a ses raisons.



Trois paroles de femmes pour dire qu’une autre civilisation est possible, libérée de l’idée d’affirmation de soi et de puissance qui ne trouve à s’exprimer que dans l’affrontement mortel. « N’est-ce pas admirable qu’une civilisation machiste et guerrière comme celle des Grecs ait choisi de transmettre, à jamais, la voix de ces femmes et leur désir de paix ? » A. Baricco



Lecture : Alessandro Baricco



[dans les cryptes]

EUR.

3 Rue De l’Abbaye Abbaye Saint-Victor

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



