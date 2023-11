Art et spiritualité : le patrimoine sacré de l’île de beauté 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement, 13 janvier 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Initié en 2020 à l’occasion de la rétrospective des oeuvres d’André Gence, le cycle Art et Spiritualité se poursuit en une nouvelle saison..

2024-01-13 10:00:00 fin : 2024-01-13 16:00:00. EUR.

3 Rue De l’Abbaye Abbaye Saint-Victor

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Initiated in 2020 with the retrospective of works by André Gence, the Art and Spirituality cycle continues with a new season.

Iniciado en 2020 con una retrospectiva de las obras de André Gence, el ciclo Arte y Espiritualidad continúa con una nueva temporada.

Die Reihe Kunst und Spiritualität, die 2020 anlässlich der Retrospektive der Werke von André Gence initiiert wurde, wird in einer neuen Saison fortgesetzt.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille