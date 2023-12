Patrimoine sacré de l’Ile de Beauté 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement, 13 janvier 2024, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:00:00

fin : 2024-01-13 16:00:00

L’association des Amis de Saint Victor a pour objet la promotion et la valorisation du patrimoine remarquable de l’abbaye Saint-Victor, par le biais de concerts, de spectacles, d’expositions, de conférences et d’animations jeune public..

Les Amis de Saint Victor propose le cycle Art et Spiritualité avec le thème du patrimoine sacré de l’Ile de Beauté.



Programme de la journée d’étude :



10h – 10h30 : accueil des participants

Présentation de la journée et du thème « Patrimoine sacré de l’Île de Beauté », par la Présidente de l’Association, Claire Reggio.



10h30 – 11h30 : « L’art roman en Corse : l’église Saint-Jean-Baptiste de Carbini livre ses secrets », par Alain Mondoloni, animateur bénévole du Patrimoine de la commune de Carbini et adhérent de l’association des Amis de Saint-Victor.



11h30 – 12h30 : « Les confréries corses : histoire et traditions », par Évelyne Samanni, adhérente de l’association des Amis de Saint-Victor.



12h30 – 14h : Déjeuner au presbytère de la basilique Saint-Victor : sur réservation



14h15 – 15h30 : « Chants sacrés et polyphonies corses » par Jean-Paul Poletti, auteur-compositeur-interprète, fondateur et directeur du chœur d’hommes de Sartène.



15h30 – 15h45 : Clôture de la 4e session du cycle « Art et Spiritualité » par le Directeur artistique et musical de l’association, André Gabriel.

3 Rue De l’Abbaye Abbaye Saint-Victor

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



