Si Victor m’était conté 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement, 23 septembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous samedi 23 septembre en l’Abbaye Saint-Victor pour assister au spectacle « Si Victor m’était conté » dans le cadre du festival Les Rencontres Méditerranéennes..

2023-09-23 20:30:00 fin : 2023-09-23 . EUR.

3 Rue De l’Abbaye Abbaye Saint-Victor

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us on Saturday September 23 at Abbaye Saint-Victor for the show « Si Victor m’était conté » as part of the Les Rencontres Méditerranéennes festival.

Únase a nosotros el sábado 23 de septiembre en la Abadía de Saint-Victor para asistir al espectáculo « Si Victor m’était conté », en el marco del festival Les Rencontres Méditerranéennes.

Treffen Sie sich am Samstag, den 23. September in der Abtei Saint-Victor, um im Rahmen des Festivals Les Rencontres Méditerranéennes der Aufführung « Si Victor m’était conté » beizuwohnen.

Mise à jour le 2023-07-11 par Ville de Marseille