La Provence en musique 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement, 17 septembre 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous dimanche 17 septembre en l’Abbaye Saint-Victor pour un concert harpe et galoubet..

2023-09-17 17:00:00 fin : 2023-09-17 . .

3 Rue De l’Abbaye Abbaye Saint-Victor

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us on Sunday September 17 at Abbaye Saint-Victor for a harp and galoubet concert.

Únase a nosotros el domingo 17 de septiembre en la Abadía de Saint-Victor para un concierto de arpa y galoubet.

Treffen Sie sich am Sonntag, den 17. September in der Abtei Saint-Victor zu einem Konzert mit Harfe und Galoubet.

Mise à jour le 2023-07-11 par Ville de Marseille