Reines de Méditerranée 3 Rue De l’Abbaye, 15 juin 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Marseille 7e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Les Amis de Saint Victor accueillent l’exposition « Reines de Méditerranée » du 15 Juin au 8 Juillet 2023..

2023-06-15 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-08 18:00:00. .

3 Rue De l’Abbaye Abbaye Saint-Victor

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Friends of Saint Victor will host the exhibition « Queens of the Mediterranean » from June 15 to July 8, 2023.

Los Amigos de San Víctor acogen la exposición « Reinas del Mediterráneo » del 15 de junio al 8 de julio de 2023.

Die Amis de Saint Victor begrüßen die Ausstellung « Reines de Méditerranée » vom 15. Juni bis zum 8. Juli 2023.

Mise à jour le 2023-05-23 par Ville de Marseille